Народные приметы 30 ноября: что нужно и нельзя делать в день Григория Зимоуказателя

30 ноября в православном календаре день памяти одного из самых почитаемых святых – Григория Чудотворца. Рождённый в семье язычников, Григорий решил принять христианство. Пройдя путь отшельничества в пустыне, строгого поста и ежедневной молитвы он получил удивительный дар – исцелять и примирять людей.

В народе образ Григория чтут особенно. Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения. День памяти святого также называют Григорием Зимоуказателем.

Что нельзя и нужно делать 30 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Запреты и традиции 30 ноября

Существует категорический запрет на ссоры. Во-первых, выяснение отношений в праздник является грехом, во вторых, – если поругаться в последний день осени, испорченные отношения невозможно будет наладить до конца зимы.

Не стоит сегодня стричь волосы. В народе говорили: если ослушаться этого предостережения, жизнь человека сократиться на несколько лет.

Также нельзя хвастаться. О своих удачах и достижениях нужно рассказывать осторожно, чтобы не вызвать зависти у людей. В противном случае ваши слова обернутся боком, и в жизни вам будут сопутствовать только неудачи.

На Григория Зимоуказателя крестьяне встречали северный ветер. Считалось, что вместе с праздником приходит зима.

Если к этому дню выпадало много снега, молодёжь выходила на снежные гуляния. Была традиция кататься на санях с горы. Кто укатится дальше всех, тот будет самым счастливым.

Народные приметы 30 ноября

Мороз на Григория Зимоуказателя – к лютой зиме. Оттепель же сулит тёплую зиму;

Если до полудня небо затянуто облаками – зимой будет много солнечных дней;

Тёплый день сулит дождливую весну;