Народные приметы 3 мая: что нельзя и что можно делать в Фомин день

В Фомин день, который выпадает на 3 мая, наши предки активно готовились к лету. Ведь май — это переходящий к самому тёплому времени года месяц. Много интересных традиций и примет существовали в этот день. Рассказываем вам о них.
Что можно и что нельзя делать в Фомин день?
Нельзя в Фомин день стирать постельное бельё. Считалось, что постиранная 2 мая постель принесёт кошмары, от которых будет сложно избавиться. А всё дело в проделках Водяного. В этот день он насылает на воду проклятья.
Чтобы задобрить Водяного, нужно набрать воды в реке и поклониться при этом духу.
Женщинам в этот день не стоит садиться вместе за обеденный стол. Иначе быть ссоре.
Не допускайте, чтобы кошка спала рядом с ребёнком. Считается, что она забирает у малыша жизненные силы и здоровье.
Народные приметы 3 мая
- У восходящего солнца жёлтые лучи — погода будет хорошей;
- Застали грозу — быть году урожайным;
- Если мать-и-мачеха бурно цветёт, скоро настанет тепло;
- Комары появились — это к потеплению;
- Синие облака — к дождливой и тёплой погоде;
- Первый гром прогремел — наступает тепло;
- Ясная ночь к заморозкам;
- Запела по утру синичка — быть солнцу до конца месяца.