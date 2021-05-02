Народные приметы 3 мая: что нельзя и что можно делать в Фомин день

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В Фомин день, который выпадает на 3 мая, наши предки активно готовились к лету. Ведь май — это переходящий к самому тёплому времени года месяц. Много интересных традиций и примет существовали в этот день. Рассказываем вам о них.

Что можно и что нельзя делать в Фомин день?

Нельзя в Фомин день стирать постельное бельё. Считалось, что постиранная 2 мая постель принесёт кошмары, от которых будет сложно избавиться. А всё дело в проделках Водяного. В этот день он насылает на воду проклятья.

Чтобы задобрить Водяного, нужно набрать воды в реке и поклониться при этом духу.

Женщинам в этот день не стоит садиться вместе за обеденный стол. Иначе быть ссоре.

Не допускайте, чтобы кошка спала рядом с ребёнком. Считается, что она забирает у малыша жизненные силы и здоровье.

Народные приметы 3 мая

У восходящего солнца жёлтые лучи — погода будет хорошей;

Застали грозу — быть году урожайным;

Если мать-и-мачеха бурно цветёт, скоро настанет тепло;

Комары появились — это к потеплению;

Синие облака — к дождливой и тёплой погоде;

Первый гром прогремел — наступает тепло;

Ясная ночь к заморозкам;