14.4 C
Рязань
Воскресенье, 2 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 3 мая: что нельзя и что можно делать в Фомин день

7info7
- Advertisement -

В Фомин день, который выпадает на 3 мая, наши предки активно готовились к лету. Ведь май — это переходящий к самому тёплому времени года месяц. Много интересных традиций и примет существовали в этот день. Рассказываем вам о них.

Что можно и что нельзя делать в Фомин день?

Нельзя в Фомин день стирать постельное бельё. Считалось, что постиранная 2 мая постель принесёт кошмары, от которых будет сложно избавиться. А всё дело в проделках Водяного. В этот день он насылает на воду проклятья.

Чтобы задобрить Водяного, нужно набрать воды в реке и поклониться при этом духу.

Женщинам в этот день не стоит садиться вместе за обеденный стол. Иначе быть ссоре.

Не допускайте, чтобы кошка спала рядом с ребёнком. Считается, что она забирает у малыша жизненные силы и здоровье.

Народные приметы 3 мая

  • У восходящего солнца жёлтые лучи — погода будет хорошей;
  • Застали грозу — быть году урожайным;
  • Если мать-и-мачеха бурно цветёт, скоро настанет тепло;
  • Комары появились — это к потеплению;
  • Синие облака — к дождливой и тёплой погоде;
  • Первый гром прогремел — наступает тепло;
  • Ясная ночь к заморозкам;
  • Запела по утру синичка — быть солнцу до конца месяца.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]