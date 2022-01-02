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Воскресенье, 2 января, 2022
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Народные приметы 3 января: что нельзя и нужно делать в день Прокопа Полукорма

7info7

3 января православная церковь вспоминает день памяти блаженного Прокопия Вятского, который жил на Руси в XVIII веке.

Также на этот день приходится народно-христианский праздник Прокоп Полукорм. Не случайно называют этот день именно «Полукормом»: считалось, что к этому времени расходовалась половина запасов корма для скота. Именно поэтому в этот день крестьяне проводили ревизию в хлевах и овинах, осматривали сено и солому.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 января

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Кроме проверки запасов провианта для скота крестьяне осматривали запасы зерна. По зерну сегодня гадают: ухо нужно приложить к мешку. Если слышится гудение, значит, лето будет непогожим и беспокойным.

Хозяйкам 3 января велено подмести полы. Чем больше пыли удастся вымести из углов, тем больше счастья ждёт семью в наступившем году.

На Прокопия Полукорма ели блины и запивали пресным киселём. Делать это необходимо в полной тишине.

Народные приметы 3 января

  • Солнце на заре красное — скоро ожидаются метели;
  • С утра снег порошит — всю неделю будет снежно;
  • Если вечером встал туман, то стоит ждать скоро потепления.

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