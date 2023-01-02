Народные приметы 3 января: что нельзя и нужно делать в день Прокопа Полукорма

3 января православная церковь вспоминает день памяти блаженного Прокопия Вятского, который жил на Руси в XVIII веке.

Также на этот день приходится народно-христианский праздник Прокоп Полукорм. Не случайно называют этот день именно «Полукормом»: считалось, что к этому времени расходовалась половина запасов корма для скота. Именно поэтому в этот день крестьяне проводили ревизию в хлевах и овинах, осматривали сено и солому.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 января

Кроме проверки запасов провианта для скота крестьяне осматривали запасы зерна. По зерну сегодня гадают: ухо нужно приложить к мешку. Если слышится гудение, значит, лето будет непогожим и беспокойным.

Хозяйкам 3 января велено подмести полы. Чем больше пыли удастся вымести из углов, тем больше счастья ждёт семью в наступившем году.

На Прокопия Полукорма ели блины и запивали пресным киселём. Делать это необходимо в полной тишине.

Народные приметы 3 января

Солнце за заре красное – к морозам и метелями;

Пороша – к снежной неделе;

Если туман стоит по утру, жди потепление.

Именины 3 января отмечают Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия, Юлиана.

Сны в ночь на 3 января зачастую пророческие, в них сокрыты приятные известия, которые могут поступить вам в будущем. Чтобы правильно расшифровать послания, сны никому не нужно рассказывать.