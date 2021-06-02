Народные приметы 3 июня: что нельзя и что можно делать в день Елены-Леносейки

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3 июня в народном календаре отмечен как день Елены-Леносейки. Для этой даты существует много поверий и запретов, которым наши предки следовали и которые дошли до наших дней. О некоторых из них мы хотим рассказать вам.

Что можно и что нельзя делать в день Елены-Леносейки? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 3 июня?

Нельзя 3 июня заплетать косы. Мало того, что волосы станут тусклыми и ломкими, так ещё и в них могут запутаться слова сплетниц и завистниц. В этот день носите распущенные волосы. Тогда они будут, как лён, длинные и густые, а жизни вашей не навредит ни одно едкое слово.

Незамужним представительницам слабого пола запрещается сидеть дома после захода солнца. Есть даже обряд, когда девушки собирались у дорог и ждали, когда из дома выйдет неженатый парень. Считалось, что именно он станет женихом одной из девушек.

Ни в коем случае не выбрасывайте скорлупу от съеденного яйца. Измельчите её и рассыпьте в углах дома. Тогда в вашем жилище целый год будет царить мир и порядок.

Не надевайте 3 июня вещи тёмных цветов. Это может привести к неудачам в личной жизни, ссорам и конфликтам со второй половинкой.

Не поднимайте украшения, найденные на земле. На них может быть наложена порча.

Народные приметы и праздники 3 июня 2021 года

Если на небе много звёзд, ждите много хороший новостей;

Если настроение плохое 3 июня, будет ненастная осень;

Тёпло днём и ночью? Готовьте к затяжному ненастью;

Мухоморы растут к скорому появлению белых грибов;

Кукушка подала голос – месяц будет тепло;