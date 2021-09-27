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Народные приметы 28 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника

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Народные приметы 28 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника

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28 сентября в народном календаре — день Никиты-Гусятника. В старину в эту дату люди заготавливали репу. Её употребляли в пищу как в сыром, так и в варёном виде. Из репы делали квас и пироги.

Что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 сентября

28 сентября удачно сложится охота. Если верить легендам, подстреленный сегодня гусь сулит охотнику невероятное счастье.

На Гусятника крестьяне режут домашних гусей. Необходимо приготовить какое-либо блюдо из гусиного мяса и накормить им соседей и друзей.

Сегодня нельзя сквернословить и нецензурно выражаться. Непотребное поведение может обернуться большими бедами.

Приметы 28 сентября

Сегодня наши предки традиционно следили за поведением животных:

  • Если гуси летят высоко, значит, весной будет наводнение;
  • Если домашние птицы купаются в лужах, значит, зима будет тёплой и мокрой;
  • Сухой и тёплый день сулит скорое похолодание.

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