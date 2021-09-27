Народные приметы 28 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника

28 сентября в народном календаре — день Никиты-Гусятника. В старину в эту дату люди заготавливали репу. Её употребляли в пищу как в сыром, так и в варёном виде. Из репы делали квас и пироги.
Что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 28 сентября
28 сентября удачно сложится охота. Если верить легендам, подстреленный сегодня гусь сулит охотнику невероятное счастье.
На Гусятника крестьяне режут домашних гусей. Необходимо приготовить какое-либо блюдо из гусиного мяса и накормить им соседей и друзей.
Сегодня нельзя сквернословить и нецензурно выражаться. Непотребное поведение может обернуться большими бедами.
Приметы 28 сентября
Сегодня наши предки традиционно следили за поведением животных:
- Если гуси летят высоко, значит, весной будет наводнение;
- Если домашние птицы купаются в лужах, значит, зима будет тёплой и мокрой;
- Сухой и тёплый день сулит скорое похолодание.