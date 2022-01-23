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Воскресенье, 23 января, 2022
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Народные приметы 24 января: что нельзя и что нужно делать в Федосеев день

7info7

24 января православная церковь вспоминает Феодосия Великого. Этот святой известен тем, что основал общежительное монашество в Палестине. Также в этот день вспоминают Феодосия Антиохийского, христианского подвижника и пустынника.

В народном календаре 24 января — Федосей-весняк или Федосеев день. Обычно в это время оттепели сменяли крещенские морозы. Их крестьяне считали первыми предвестниками весны.

Правда, оттепель наши предки встречали без особой радости. Существовало поверье, что её вызывали нечистые силы, которых в период Святок прогоняли из домов.

Традиции и запреты 24 января

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24 января из дома нужно вынести всю старую обувь и сжечь на костре. Считается, что она портит отношения домочадцев.

Если человека в Федосеев день начинало знобить, значит, на него напала лихордка-трясовица. Её представляли в виде злобной ведьмы, которая насылает хворь на людей. Чтобы избавиться от неё, нужно выпить куриный бульон.

Сегодня ни в коем случае нельзя брать на руки чужих детей. Проблемы чужой семьи могут перекинуться на другого человека.

Не разрешается беременным женщинам расчёсывать волосы. В противном случае роды могут осложниться.

Народные приметы 24 января

  • Оттепель на Федосея-весняка предвещает суровую и затяжную зиму;
  • Морозы — к позднему посеву яровых;
  • Туман сулит большой разлив рек;
  • Если редко плывут облака, предстоящая весна будет погожей;
  • Собака лает во дворе — к болезни.

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