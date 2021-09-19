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Народные приметы 20 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Луки и Созонта

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Народные приметы 20 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Луки и Созонта

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20 сентября православная церковь вспоминает мученика Созонта и преподобного Луку Глубокореченского. В этот день наши предки заготавливали лук и вязали из него вязанки. А ещё гадали по луковицам. Считалось, что чем больше на ней шелухи, тем холоднее будет предстоящая зима.

Какие ещё приметы помогут в этот день предсказать погоду на ближайшее будущее? Что нельзя и что нужно сегодня делать, чтобы привлечь в жизнь достаток и отогнать беду?

Традиции и запреты 20 сентября

Сегодня запрещается добавлять лук в пищу и что-либо готовить из него. Наши пращуры верили, что это может отпугнуть удачу и навлечь большие неприятности.

Своеобразные бусы из лука и чеснока сегодня вешают на шеи коров и лошадей. 20 сентября они — мощнейший оберег, защищающий скот от падежа.

Если положить в этот день луковицу в карман, есть шанс, что вас порадуют долгожданными хорошими новостями.

Луком и чесноком матери украшают комнаты младенцев. Считается, что это помогает отогнать дурные сны и младенцы. Правда, чтобы ритуал сработал, провести его должна женщина.

Есть запрет на дарение кукол 20 сентября девочкам. Есть поверье, что подарок может привести к бесплодию в будущем.

Сегодня ни в коем случае нельзя свататься, заключать брак и венчаться. В противном случае, супруги прольют много слёз.

Народные приметы 20 сентября

  • Тёмные облака на небе сулят похолодание и затяжные дожди;
  • Если в ночь на Созонта и Луку заморозки, то декабрь будет снежным и ненастным;
  • Если на земле много еловых шишок, зимой ждите много снега;
  • Богатый урожай рябины — к богатому урожаю льна следующим летом;
  • Если ворона каркает над трубой дома, кто-то из его жильцов в скором времени заболеет;
  • Если кот или кошка прячутся под одеялом, значит, грядут морозы.

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