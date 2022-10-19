Народные приметы 20 октября: что нельзя и что нужно делать в день Сергия Зимнего

20 октября православная церковь вспоминает Сергия Печерского. В народной традиции этот день называют Сергеем Зимним. Такое название связано с наступлением настоящих зимних холодов, которые зачастую случаются в конце октября.

Что нельзя и что нужно делать 20 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 октября

Традиционно в день Сергия Зимнего утром наши предки шли кормить скот, только после этого люди садились завтракать.

Если печь в этот день растапливает самый младший член семьи, предстоящая зима будет тёплой.

20 октября нельзя носить старые вещи. Считается, что в них скапливается негативная энергия и насылает на владельца сильные болезни.

На Сергия Зимнего запрещается давать деньги в долг. В противном случае займ не вернётся вам никогда.

Молодые девушки умывались по утрам кислым молоком, чтобы сохранить на долгие годы красоту и привлекательность.

Народные приметы 20 октября

Если на Сергия Зимнего сильный снегопад, зима будет долгой и снежной;

Если в ночь на 20 октября бледная луна светит, утро будет морозным;

По утру туман в полях сулит холодный ноябрь.

Рождённые 20 октября

Те, кто родился 20 октября, как правило, одарённые личности, стремящиеся к саморазвитию. Они ценят искренность и всегда готовы прийти на помощь. Именины 20 октября отмечают Марк, Сергей, Юлиан, Пелагея, Иосиф, Николай.

Сны в ночь на 20 октября будут образными. Чтобы трактовать их верно, нужно знать некоторые аспекты. Если во сне вы быстро передвигаетесь (бежите, мчитесь куда-то на машине или поезде), значит, в реальности вам надо ускорить решение какого-то вопроса.

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