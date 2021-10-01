Народные приметы 2 октября: что нельзя и что нужно делать в Трофимов день

2 октября день памяти мучеников Трофима и Зосимы. В народном календаре он носит название Трофимова или пчелиной девятницы. Издревле на этот праздник изготавливали церковные свечи из воска и лакомились мёдом. Наши предки верили: пчёлы приносят благополучие. Не случайно 2 октября наполнено различными приметами, поверьями и обрядами.

Что нельзя и что нужно делать 2 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Трофимова дня

Со 2 октября пасечники прячут ульи, ведь близятся холода. Если отведать сегодня мёд нового урожая, человека ждёт огромная удача.

Девушки 2 октября гадали на женихов. Для этого они выходили в поле и искали на цветах засыпающих пчёл. Если пчелу удавалось найти, значит, скоро в жизни девушки мог появиться молодой человек.

Многие верили, что назначенная на пчелиную девятницу свадьба обернётся огромным счастьем для молодых. Жизнь молодожёнов будет сладкая, как мёд.

Сегодня хозяйки пекут медовое печенье и угощают им соседей. Этот обряд сулит благополучие и здоровье.

Не стоит сегодня высказывать своё недовольство и злиться. Любая ссора может привести к печальным последствия.

Не стоит затевать 2 октября генеральную уборку. Иначе из дома можно выгнать домового, который охраняет быт и ценности.

Народные приметы 2 октября

Если на Трофимов день пошёл дождь, заморозки начнутся через 7 дней;

Если солнечные лучи пронзают облака, быть холодам;

На Трофима гремит гром? Зима будет холодной и суровой;