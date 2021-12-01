Народные приметы 2 декабря: что нельзя и нужно делать в день Авдея Радетеля

2 декабря православная церковь вспоминает пророка Авдия. Его имя переводится как «слуга Господа». С юности Авдий отличался богобоязненностью и покорностью. Несмотря на то что жил он в окружении разврата, ему удалось сохранить чистоту души и помыслов. В годы гонений на христиан он всячески содействовал им: укрывал в пещерах, навещал в темницах.

Авдий обладал даром предсказания. В своих пророчествах он предрёк гибель Едома и спасение на Сионе.

В народе верили, что Авдий покровительствует домашнему скоту и охраняет семейное счастье. Отсюда и название дня в народной календаре – Авдей-Радетель. Для этой даты существует несколько примет и запретов, к которым наши предки неукоснительно прислушивались.

Что можно и что нельзя делать в этот день?

Традиции и запреты 2 декабря

Не рекомендуется в этот день без надобности выходить из дома. Считалось, что на улице в это время гуляет нечисть. Избавиться от влияния злых духов помогает домашний огонь. Отсюда традиция – собираться всей семьёй у печи, пить травяной отвар и разговаривать.

Если постучать топором по всем оконным рамам и дверным косяком, из дома уйдут злые духи. Это обязательно должен сделать старший член семьи. Кстати, топоры, косы, серпы и другие острые хозяйственные предметы 2 декабря обязательно заносили в жилище и оставляли там на всю зиму. Они считаются оберегами от болезней и голода.

В некоторых семьях топор клали в этот день под люльку младенца, чтобы защитить его от дурного глаза.

Народные приметы на 2 декабря

Если ветер на Авдея сильный, зима будет холодный;

Снега 2 декабря выпало много – к хорошему урожаю зерна в следующем году;

Если небо ясное, то грядут морозы;