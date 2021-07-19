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Понедельник, 19 июля, 2021
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Народные приметы 19 июля: Что можно, а что нельзя делать в Сысоев день

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Народные приметы 19 июля: Что можно, а что нельзя делать в Сысоев день
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19 июля отмечают Сысоев день. Сысой помогает земледельцам, поэтому крестьяне направляли свои молитвы и мысли на получение хорошего урожая.

 В этот день ни в коем случае нельзя давать деньги в долг или брать заёмные средства.

Спать нужно с закрытыми шторами. Если оставить окно открытым, то луна заберёт красоту и здоровье.

Не ссорьтесь с близкими людьми. Относитесь к их недостаткам с пониманием всегда, а в этот день особенно.

Не смотрите в водную гладь водоёмов — привлечете беду. А вот у рыбаков  сегодня будет хороший улов.

Всех, кто родится 19 июля ожидает жизнь, подобная течению реки.

Утренняя роса сегодня обладает лечебным свойством. Если пройтись по траве босиком, то будешь здоров весь год

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