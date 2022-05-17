Народные приметы 18 мая: что нельзя и что можно делать в день Арины Капустницы

День Арины Капустницы отмечали наши предки 18 мая. Не случайно он имеет такое название: представители духовенства сегодня вспоминают великомученицу Ирину, которая погибла за веру в Христа. А с капустой праздник связан потому что в этот день было принято высаживать саженцы в землю.

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С какими приметами связан день 18 мая? К каким из них стоит прислушаться?

Традиции и приметы 18 мая

18 мая запрещается оставлять в ночь грязную посуду, кастрюли и любую другую кухонную утварь. В противном случае на них слетятся тёмные силы и останутся жить в вашем доме. После этого не удивляйтесь, если дети будут постоянно болеть, а между родственниками будут возникать постоянные разлады.

Не переступайте через валяющиеся в полях и на огородах деревья. Наши предки верили, что так наши небесные покровители преграждают путь злым духам.

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Замужним женщинам в этот день не стоит ходить в гости к вдовам. Даже если речь идёт о хорошей подруге или близкой родственнице. Считается, что это может навлечь на женщину огромные проблемы, связанные с болезнью и скоропостижной потерей мужа.

На Арину Капустницу не стоит много сплетничать. Иначе рот покроется язвами, от которых невозможно будет избавиться.

Народные приметы 18 мая

Грозовые облака в этот день сулят беду;

Если погода часто меняется на Арину Капустницу, быть лету тёплым;

Если съесть капусту прошлого урожая, в этом останетесь и вовсе без него;

Ярко светит солнце к богатому урожаю зерновых;

Крупные облака плывут с юга на север – ожидай дождя.

Гусь начал обмываться в сухом месте – будет холодно, а если же в воде – это к теплу.

Именины 18 мая отмечают Адриан, Ирина, Яков.

Сны в ночь на 18 мая предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. Они несут интуитивные знания, понимание окружающих людей, событий.