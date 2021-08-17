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Вторник, 17 августа, 2021
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Народные приметы 18 августа: что нельзя и что нужно делать на Евстигнея-житника

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Народные приметы 18 августа: что нельзя и что нужно делать на Евстигнея-житника
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18 августа в народном календаре отмечен как день Евстигнея-житника. Название «жито» происходит от слова «жито», которое обозначает колос. В эту дату наши предки проводили всевозможные ритуалы над землëй, чтобы задобрить её на хороший урожай в будущем.

Что нельзя и что нужно делать 18 августа? Какие приметы предскажут погоду и даже судьбу?

Традиции и запреты дня Евстигнея-житника

Сегодня девушкам велено гулять по сжатым полям и искать колосья. Если удавалось найти злак с 12-ю зëрнами, значит, пора начинать готовиться к свадьбе, а затем – к рождению ребенка.

18 августа хозяйки пекли хлеб. Благодаря этому нехитрому ритуалу можно привлечь в дом благополучие и удачу.

Решение серьëзных проблем и крупные денежные сделки отложите на другое время. Считалось, что ни к чему хорошему сегодня суета и поспешность не приведут.

На Евстигнея начинали собирать лук. Кстати, луковую шелуху принято было заваривать. Якобы, этот отвар помогает от болей и хвори.

Народные приметы 18 августа

  • Какая погода на Житника, таким и будет декабрь;
  • Если на закате услышите эхо, быть жаре;
  • Птицы купаются в воде – к большим дождям;
  • Пиявки всплыли на поверхность воды – к непогоде;
  • Птицы перестают петь, значит, наступают холода.

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