Народные приметы 17 сентября: что нельзя и что нужно делать в Луков день

17 сентября православная церковь чтит икону Божьей матери «Неопалимая купина», а в народе этот день назвали Луковым. На Луков день наши предки перебирали лук и делали из него вязанки.

Что нужно и что нельзя делать в Луков день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 17 сентября

Сегодня гадали по луковой шелухе. Если её после уборки лука оставалось много, значит, предстоящая зима будет снежной и холодной. Если шелухи было мало, то не стоит ждать много снега и сильных морозов.

Мужчины традиционно в этот день ходили на сеновалы, чтобы распугать нечисть. Считалось, что тёмные силы прячутся именно в копнах. Если не разогнать их 17 сентября вилами, все запасы сопреют и сгниют, а животные умрут от болезней.

Много обрядов связано именно с иконой «Неопалимой купины». Женщины 17 сентября обходили избы в руках с ней и молились. Считалось, что это защищает жилище от несчастных случаев и пожаров.

В комнате, где находится икона «Неопалимая купина» не зажигали огонь. Считалось, что так можно накликать несчастье.

Не стоит звать 17 сентября в дом гостей. С ним могут зайти неприкаянные души, которые по ночам сильно пугают детей.

Если хотите привлечь в свою жизнь любовь, надевайте на Луков день одежду красных тонов, если мечтаете о богатстве – одежду жёлтых тонов. Избегайте тёмных оттенков.

Народные приметы 17 сентября

Если после дождя быстро высохла земля, осень будет погожая;

Дождь, который начался утром, сулит ясные деньки;

Муравьи построили высокие муравейники – к суровой зиме;

Если облака обложили небо, будет осенью погода переменчивая.

Толкование снов

Если 17 сентября во сне солнечно и ясно, все дела решатся сами собой, и не придётся прикладывать много усилий.

Если в ночь на 17 сентября приснился мрачный сон, ждите неразрешимых проблем.