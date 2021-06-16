Народные приметы 17 июня: что нельзя и что можно делать на Лукьяна Ветряка

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17 июня – день Лукьяна Ветряка. Много поверий и примет с этой датой связывали наши предки. Например, они верили, что ветер сегодня имеет особую магическую силу. Считалось, что если ветер дует с востока, придут болезни и голод. Если с запада – то на пороге финансовое благополучие и удача. Если ветер дует с южной стороны, то стоит ждать хорошего урожая, если с северной – лето будет пасмурным и дождливым, а зима – морозной и долгой.

На Лукьяна Ветряка наши пращуры никогда не ходили против ветра. Если путь лежал наперекор стихии, поход или поездку стоило отменить. Удачу путнику такая дорога не принесёт. А если на Лукьяна Ветряка надвигалось ненастье, читали про себя молитвы.

Что нельзя и что можно делать 17 июня? К каким приметам стоит прислушаться в этот день?

Что нельзя и что можно делать на Лукьяна Ветряка?

Народные придания запрещают одиноким девушкам в праздник Лукьяна Ветряка сидеть дома. Особенно если дует южный ветер. Считалось, что он помогает найти хорошего жениха, привлекает в дом счастье и сулит скорое сватовство.

17 июня не стоит сушить постельное бельё в помещении. Лучше вынести его на улицу, чтобы ветер выдул из него негативную энергию.

Если в вашей семье есть родственник, который сильно болеет, просушите его вещи на свежем воздухе. Считалось, что этот нехитрый ритуал поможет хворающему поскорее выздороветь.

Если собираетесь на улицу, не кладите в карманы крупные купюры. В противном случае в семейном бюджете образуется крупная дыра, которая приведёт к сильным финансовым трудностям.

Постарайтесь 17 июня хотя бы не надолго открыть настежь все двери и окна. Если в вашем доме

Народные приметы 17 июня

Если 17 июня гроза – сенокос пройдёт неудачно. Если дождь льёт, не переставая, — быть урожаю грибов богатым уже в ближайшие дни;

На Лукьяна-Ветряка заметили вихрь пыли? Быть солнечной погоде до конца месяца;

Если домашний скот плохо ест – на следующий день быть осадкам;

Туман с самого утра стелется по воде – к ясным дням;

17 июня лошади фыркают, куры купаются в пыли, а собаки и коты катаются в земле – к затяжному ненастью;

Много росы по утру на траве? Готовьтесь к хорошему урожаю льна;