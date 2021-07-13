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Вторник, 13 июля, 2021
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Народные приметы 14 июля: Что нельзя делать в день Кузьмы и Демьяна

7info7
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14 июля в день Кузьмы и Демьяна нельзя работать женщинам.  В этот день работу надо поручить мужчинам, а девочкам отдыхать и танцевать.

В день Кузьмы и Демьяна не приветствуется расточительство, даже в приёме пищи.

Если в этот день будет жаркая погода, то и зима будет тёплой. А вот если у родителей, которые прикладываются к рюмке, в этот день появится наследник,  то быть ему пьяницей.

14 июля  — время сбора малины. Она в этот день обладает особой силой. Если ягоды засушить и  принимать в течение месяца, то никакие бесы вас не одолеют. Ягода защитит от тёмных сил.

В народе 14 июля называли  Летними Кузьминками. День было принято проводить весело, чередовать работу и отдых. Молодые девушки плели из цветов и трав венки и ходили в них весь день, загадывая желание.

Утром ходили в церковь и просили Кузьму и Демьяна послать хороший урожай. Надевали красные и белые рубахи. А после службы отправлялись собирать лечебные травы.  В обед заваривали настой и приносили его на вечернюю службу.

Такой отвар исцелял многие болезни.

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