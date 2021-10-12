Народные приметы 13 октября: что нельзя и что нужно делать в Григорьев день

13 октября – Григорьев день. Православная церковь в эту дату вспоминает преподобномученика Григория. В народе её называли Григорьевым днём, Соломенником, Григорием Соломенным.

Почему в центре внимания именно солома? Какие приметы помогут предсказать будущее? Что нельзя и что можно делать в Григорьев день?

Традиции и запреты 13 октября

13 октября хозяйки сжигали соломенные подушки и матрасы. В этом они видели спасение от сглаза и болезней. В этот день готовили новую постель и читали специальный заговор, чтобы она оберегала весь род.

Есть ещё одна традиция – сжигать старую ненужную обувь. Наши предки верили, что именно в ней живут злые силы, способные увести мужчину из семьи.

Главным оберегом считается вода. Ей в полночь на Григорьев день обливают пороги, чтобы злые люди обходили дом стороной.

Сегодня не стоит ходить в лес. Считается, что 13 октября активизируются лесные духи, которые могут затащить с собой в подземное царство.

Народные приметы 13 октября

Если на Григория выпадает снег, зима будет поздней;

Если аисты улетают в тëплые края, грядут морозы;

Если белки начали резко линять, ждите ночные заморозки;

Утром появились морозные узоры на окнах, значит, скоро придут добрые вести;

Ворона каркает у трубы – к сильному ночному морозу;

Поля укутал туман – к первому снегу.

Люди, рождëнные 13 октября

Те, кто родился 13 октября, как правило сильные и трудолюбивые. Их отличают любовь к справедливости и желание жить по совести. Из них выходят отличные юристы и политики.

Именины 13 октября: Александра, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Полина, Семëн.