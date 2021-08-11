Народные приметы 12 августа: что нельзя и что можно делать в Силин день

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12 августа в народном календаре отмечен как Силин день. Связан он с тем, что представители духовенства вспоминают последователей Спасителя – Силуана и Силу. Наши предки предсказывали в эту дату погоду на будущее.

Что нельзя и что можно делать в Силин день? К каким народным приметам прислушаться?

Традиции и запреты 12 августа

На Силуана стоит встать пораньше и пройтись босяком по росе. Считалось, что утренняя роса в этот день обладает целебной силой, способна исцелять любые болезни и укреплять здоровье.

В Силин день наши предки старались не оставлять на ночь коровники открытыми. Считалось, что туда может залететь нечистая сила, чтобы напиться молоком. От такой встречи животное может начать болеть, а затем и вовсе умереть.

Если человек сорвёт 12 августа лист лопуха, он рискует быть обманутым. Срывать лопухи можно сегодня только тем, у кого болят суставы. Растения необходимо приложить к больным участками тела и затем сжечь.

Не разрешается в Силин день переедать. Тот, кто устроит пышное застолье, будет голодать весь год.

Не стоит сегодня работать в саду и на огороде, ухаживать за комнатными растениями. Это может привлечь беду.

Народные приметы 12 августа

Если на улице пасмурно и холодно на Силуана, стоит ждать хороший урожай картофеля;

На улице душно? Быть затяжному дождю;

Кошка уснула посреди комнаты – значит, надвигаются тёплые деньки;

В какой части неба звезды будут сиять сильнее — оттуда будет дуть ветер;

Сухая и тёплая погода – к большому урожаю грибов.