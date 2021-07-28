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Среда, 28 июля, 2021
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Наркопритон обнаружили полицейские в Рязани

7info
Наркопритон обнаружили полицейские в Рязани
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В Рязани сотрудники полиции обнаружили наркопритон в квартире на улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Знакомых для совместного употребления «синтетики» собирал у себя дома 35-летний мужчина. Рязанец дважды привлекался к уголовной ответственности за содержание наркопритона и недавно вышел из колонии.

Посетители приходили с наркотиками и угощали гостеприимного хозяина. Несмотря на то, что наркоманы вели себя тихо, существование притона не стало секретом для оперативников.

Полицейские задержали хозяина притона и двух его знакомых. Правоохранители изъяли предметы для употребления наркотиков.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 232 УК РФ, виновному грозит 4 года лишения свободы.

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