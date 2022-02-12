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Суббота, 12 февраля, 2022

Напавшей с ножом на 5-летнего сына саратовской матери привиделось в нём «нечто паранормальное»

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Напавшей с ножом на 5-летнего сына саратовской матери привиделось в нём «нечто паранормальное»

Александр Ильин
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29-летняя мать, подозреваемая в покушении на убийство сына в Энгельсе Саратовской области, по некоторым данным, объяснила свой поступок тем, что ей привиделось в ребёнке «нечто паранормальное», сообщает РЕН ТВ.

Тем не менее, внятно назвать причину нападения она не смогла.

Кроме того, стало известно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин на своей странице в Instagram.

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Напомним, инцидент случился 12 февраля в общежитии на Полтавской. Мальчик получил 20 ударов ножом. Его доставили в больницу.

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