Напавшей с ножом на 5-летнего сына саратовской матери привиделось в нём «нечто паранормальное»

29-летняя мать, подозреваемая в покушении на убийство сына в Энгельсе Саратовской области, по некоторым данным, объяснила свой поступок тем, что ей привиделось в ребёнке «нечто паранормальное», сообщает РЕН ТВ.

Тем не менее, внятно назвать причину нападения она не смогла.

Кроме того, стало известно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин на своей странице в Instagram.

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Напомним, инцидент случился 12 февраля в общежитии на Полтавской. Мальчик получил 20 ударов ножом. Его доставили в больницу.