Нападающий Валицкий подписал контракт с ХК «Рязань»

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Нападающий Исаак Валицкий подписал контракт с ХК «Рязань». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне форвард являлся игроком подольского «Витязя» – клуба-партнера «бело-синих», но большую часть чемпионата провел за рязанскую команду. В сезоне-2021/2022 у нападающего будет контракт с ХК «Рязань».

Исаак Валицкий (28 февраля 1995 года) – воспитанник челябинской хоккейной школы.

Путь в хоккей нападающий начал в школе челябинского «Трактора», а первым профессиональным клубом хоккеиста стал «Мечел». В сезоне-2013/2014 форвард успешно дебютировал в ВХЛ за «Челмет», провел в его составе 42 игры, параллельно выступая и за «Белых Медведей» из МХЛ.

В сезоне-2014/2015 форвард успел сыграть сразу в трех лигах: в МХЛ за «Авто», в ВХЛ за ХК «Липецк» и в КХЛ за «Автомобилист». В следующем сезоне Исаак Валицкий перешел в «Сарыарку», за которую играл в течение пяти сезонов, периодически выходя на лед в составе фарм-клуба – ХК «Темиртау».

В сезоне-2020/2021 подписал контракт с клубом КХЛ «Витязем», провел за него 4 игры в регулярном чемпионате, очков не набрал. Зато в активе хоккеиста 41 игра за ХК «Рязань» в регулярном чемпионате и 6 – в плей-офф. Всего в них форвард набрал 16 (7+9) очков и 8 штрафных минут.

В январе болельщики «горожан» выбрали Исаака Валицкого лучшим игроком месяца.