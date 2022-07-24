«Накрыло весь город»: калининградцы жалуются на неприятный запах на улицах

Жители Калининграда третий день подряд ощущают неприятные запахи на улицах города, пишет Клопс.

Сообщается, что жалобы поступают почти из всех районов. Горожане задаются вопросом о происхождении зловония.

В Единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что несколько дней назад на сельскохозяйственные поля рядом с Калининградом вывозили навоз и компост.

«Видимо, из-за жаркой погоды и дождей они начали активно разлагаться, отсюда и запах, которым накрыло даже не отдельные районы, а буквально весь город», — пояснил дежурный ЕДДС.

Специалисты МЧС не выявили повышенной концентрации вредных веществ в воздухе.