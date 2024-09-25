Найден труп пропавшей в Саратовской области 47-летней предпринимательницы 

В Саратовской области обнаружен труп пропавшей 47-летней предпринимательницы Натальи А. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Женщина пропала вечером 22 сентября. Во дворе дома на бульваре Роз неизвестные в масках затолкали её в кроссовер и увезли.

По одной из версий, злоумышленники, представившиеся покупателями машины Натальи, угнали «Тойоту» вместе с хозяйкой. Высказывалось предположение, что похищение могло быть розыгрышем предпринимательницы, у которой 23 сентября был день рождения.

Всё оказалось гораздо страшнее. Труп женщины обнаружили в машине с ножевым ранением шеи.

Похитители пока не установлены, проверяются все версии произошедшего, в том числе и личная месть.