Четверг, 22 августа, 2024

Найден способ понизить риск диабета на 94%

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от xb100 на Freepik

Препараты Мунджаро и Зепбаунд способны уменьшить относительный риск перехода предиабета в диабет на 94%. Об этом сообщает HealthDay.

Тирзепатид, вещество, по свойствам схожее с семаглутидом, который стал основой препаратов Оземпик и Вегови, произвёл революцию в лечении диабета 2-го типа. Эти препараты также продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с ожирением. Оземпик, Вегови и средства на основе тирзепатида (Мунджаро и Зепбаунд) действуют за счёт подавления аппетита и продления чувства сытости.

В новом исследовании приняли участие свыше тысячи человек с ожирением и предиабетом, которые также имели сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, высокий уровень холестерина или синдром апноэ во сне. Участники получали различные дозы тирзепатида или плацебо на протяжении трёх лет. Им также помогли скорректировать пищевые привычки и повысить физическую активность.

Результаты показали, что в зависимости от дозы участники потеряли от 15 до 23% начального веса. Хотя часть веса вернулась после прекращения приёма тирзепатида, риск перехода предиабета в диабет в целом снизился на 88%.

Многие пациенты сталкивались с побочными эффектами, в основном от лёгкой до умеренной степени. Наиболее часто сообщалось о проблемах с ЖКТ, таких как диарея, тошнота, запор и рвота, пишет «Газета.ру».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани вручили государственные и региональные награды жителям региона

Труп мужчины нашли в Mercedes-Benz ML 320 в московском дворе

В Рыбновском районе закроют ж/д переезд с 26 августа по 1 сентября

На Первомайском проспекте засняли мужчину, ползущего на четвереньках

У грузовика оторвало колесо на Солотчинском мосту. Образовалась пробка

19-летний касимовец взломал более тысячи интернет-аккаунтов

В Рязани открыли обновленный сквер имени маршала Бирюзова

Корпорация развития Рязанской области готова принять на сопровождение проекты китайских инвесторов

В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый

Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею

В Рязани отремонтируют дом, в котором жил писатель Михаил Салтыков-Щедрин

В Касимовском районе потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии