Найден способ понизить риск диабета на 94%

Препараты Мунджаро и Зепбаунд способны уменьшить относительный риск перехода предиабета в диабет на 94%. Об этом сообщает HealthDay.

Тирзепатид, вещество, по свойствам схожее с семаглутидом, который стал основой препаратов Оземпик и Вегови, произвёл революцию в лечении диабета 2-го типа. Эти препараты также продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с ожирением. Оземпик, Вегови и средства на основе тирзепатида (Мунджаро и Зепбаунд) действуют за счёт подавления аппетита и продления чувства сытости.

В новом исследовании приняли участие свыше тысячи человек с ожирением и предиабетом, которые также имели сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, высокий уровень холестерина или синдром апноэ во сне. Участники получали различные дозы тирзепатида или плацебо на протяжении трёх лет. Им также помогли скорректировать пищевые привычки и повысить физическую активность.

Результаты показали, что в зависимости от дозы участники потеряли от 15 до 23% начального веса. Хотя часть веса вернулась после прекращения приёма тирзепатида, риск перехода предиабета в диабет в целом снизился на 88%.

Многие пациенты сталкивались с побочными эффектами, в основном от лёгкой до умеренной степени. Наиболее часто сообщалось о проблемах с ЖКТ, таких как диарея, тошнота, запор и рвота, пишет «Газета.ру».