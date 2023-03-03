Пятница, 3 марта, 2023
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Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу «Прошу, прости!» на НТВ

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Надежда Бабкина, фото: пресс-служба НТВ

Новое шоу «Прошу, прости!» на телеканале НТВ с Надеждой Бабкиной ведущей – это эмоциональный проект, который поможет людям наладить свои отношения. Главная цель шоу – помирить близких людей, которые разошлись из-за недопонимания и разногласий.

Как набраться смелости и извиниться? Шоу поможет найти нужные слова и преодолеть ссоры. Герои программы встретятся лицом к лицу и попробуют восстановить утраченную когда-то связь. В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые по какой-то причине разошлись много лет назад.

Принять участие в шоу может любой желающий, который хочет попросить прощения у человека, которому когда-то причинил боль, или же взглянуть в глаза обидчику. Свою историю можно рассказать на страничке кастинга проекта http://prosti.weitmedia.com/, заполнив анкету о себе.

Этот проект уже пользуется успехом во многих странах мира, таких как Нидерланды, Германия, Швеция, Португалия, Италия, Испания, Турция и другие.

Новое шоу «Прошу, прости!» с Надеждой Бабкиной на телеканале НТВ – это шанс для каждого человека наладить свои отношения и восстановить утраченную связь с близкими людьми.

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