Над Зеленским сгущаются тучи: что происходит в украинской политике

Положение Владимира Зеленского становится всё более уязвимым. По меньшей мере две политические силы внутри страны выступают против него, а концентрация власти и давление на оппозицию всё чаще вызывают критику даже со стороны западных партнёров. О том, какой ответ готовится на Банковой, подробно разбирается в материале РИА Новости.

Режим без ограничений

По мнению журнала The Economist, политическая уязвимость украинской власти может оказаться даже опаснее военной. Некомпетентность и коррупция, пишет издание, подрывают международную поддержку. При этом европейским демократиям всё труднее объяснять обществу, почему они поддерживают фактически единоличную власть Зеленского.

«Пока западные СМИ и европейские лидеры восхваляют Зеленского и делают из него героя, мы чувствуем себя в ловушке», — приводит издание слова Юлии Мостовой, редактора одного из украинских медиа.

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Бывший президент США Дональд Трамп в феврале прямо назвал Зеленского диктатором. После этого, по словам Economist, критиковать украинского лидера стало почти невозможно.

«Если Зеленский считает, что у него нет конкурентов — значит, скоро выборы», — заявил один из украинских чиновников. Издание добавляет: даже раньше украинская демократия держалась не на законах, а на конкуренции политических групп и поддержке Запада.

Внутреннее недовольство

В самой Украине обвинения в узурпации власти пока звучат нечасто. Недавно с критикой выступил бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*. Поводом стало продление военного положения до августа — решение, которое, по его мнению, было «продавлено» через Раду заранее и под давлением.

«Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Его используют не только для обороны, но и для построения авторитарного режима», — заявил Порошенко.

Голосование в Раде сопровождалось предупреждениями: спикер Руслан Стефанчук намекнул, что результат покажет, кто из депутатов «пророссийский». Его поддержал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Как сообщает издание Страна.ua, в Раде могли быть серьёзные сомнения относительно продления, поэтому и было оказано давление. В итоге против проголосовал только один депутат.

Тайная встреча

По информации The New York Times, с перспективой прекращения огня и возможными выборами Порошенко* стал более открыто критиковать Зеленского. Причина — нежелание последнего делить власть с другими партиями. Вместо этого команда Зеленского оказывает давление на оппозицию, в том числе через силовые структуры.

Одним из инструментов давления стали санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). С их помощью можно лишить человека доступа к активам, СМИ и наградам — без суда.

Порошенко* находится под такими ограничениями, но продолжает бороться. Он подал в суд на Зеленского, обвиняя того в необоснованных решениях. Суд уже начал рассмотрение дела.

Также Порошенко рассказал NYT о своей встрече в Лондоне с экс-главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Детали беседы не разглашаются, но с учётом популярности Залужного можно предположить, что разговор касался политики.

Конфликт с Кличко

Другой критик Зеленского — мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии «УДАР». Созданная в 2022 году Киевская городская военная администрация (КГВА) стала инструментом влияния Банковой в столице и фактически ограничивает полномочия мэра.

В начале апреля Киевсовет поддержал инициативу Кличко: глава КГВА Тимур Ткаченко не сможет принимать решения без подписи мэра. Однако вскоре по требованию Ткаченко суд приостановил это решение, а действия Кличко начали проверять на законность.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о возможном уголовном преследовании помощника мэра — Владимира Прокопива, которого подозревают в организации схем незаконного выезда мужчин за границу. Ему также может быть предъявлено обвинение в государственной измене.

На днях сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у сопредседателя фракции «УДАР» в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца. По словам представителей партии, правоохранители прямо сказали: «Начались выборы — вот мы и пришли».

Также, по данным бывшего нардепа Александра Черненко, в Раде готовится законопроект, ограничивающий количество сроков для мэров. Это может помешать Кличко переизбраться.

Несмотря на всё происходящее, глава офиса президента Андрей Ермак отрицает подготовку к выборам. Однако всё больше признаков говорят об обратном. Так, на прошлой неделе Стефанчук признал, что обсуждение нового избирательного законодательства уже идёт.

*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.