Над территорией Рязанской области уничтожены два беспилотника. Что известно

Утром 3 августа пресс-служба министерства обороны России сообщила об отражении масштабной атаки, устроенной ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов. В том числе 2 БПЛА уничтожены над территорией Рязанской области.

Министерство обороны России, по традиции, не сообщило подробностей произошедшего. Немного прояснил ситуацию губернатор региона Павел Малков. Он опубликовал в телеграм-канале следующий пост:

«Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет».

Как видим, губернатор также не сообщил, где и как уничтожены беспилотники.

Ранее при уничтожении БПЛА над Рязанью жители города слышали громкие звуки, информация об уничтожении объектов моментально появлялась в соцсетях. В этот раз всё произошло тихо.

Возможны разные варианты. Беспилотники могли быть уничтожены со взрывом в безлюдном месте. Также БПЛА могли посадить на землю без взрыва, используя средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотники в таком случае теряют управление и падают.

В любом случае, главное, что ВСУ своих целей не добились — обошлось без пострадавших и разрушений на земле.