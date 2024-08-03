Суббота, 3 августа, 2024

В небе над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mod_russia

В ночь на 3 августа над Рязанской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, сегодня ночью ВСУ предприняли массированную атаку на РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Ростовской областью.

Также были перехвачены и уничтожены восемь БПЛА над Курской областью, девять — над Белгородской, 17 — над Орловской, два — над Рязанской областью. Ещё один беспилотник был сбит над Воронежской областью, один — над Азовским морем, один — над Краснодарским краем.

О последствиях на земле в Минобороны не сообщили.

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