В небе над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника

В ночь на 3 августа над Рязанской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, сегодня ночью ВСУ предприняли массированную атаку на РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Ростовской областью.

Также были перехвачены и уничтожены восемь БПЛА над Курской областью, девять — над Белгородской, 17 — над Орловской, два — над Рязанской областью. Ещё один беспилотник был сбит над Воронежской областью, один — над Азовским морем, один — над Краснодарским краем.

О последствиях на земле в Минобороны не сообщили.