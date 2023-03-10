Пятница, 10 марта, 2023
7info

Над рязанским СИЗО сбили беспилотник

На главнуюНовости Рязани
Фото: 62.fsin.gov.ru

Сотрудники СИЗО в Рязани перехватили летевший над учреждением квадрокоптер, с помощью которого на территорию режимного учреждения пытались доставить средства связи. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Беспилотников управлял человек, который находился в квартире дома, расположенного напротив СИЗО. Свёрток с тремя телефонами, двумя зарядками, наушниками, сим-картой неизвестного оператора нашли на крыше режимного корпуса.

Сотрудники УФСИН установили, кому предназначалась посылка, проводится проверка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации