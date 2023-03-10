Над рязанским СИЗО сбили беспилотник

Сотрудники СИЗО в Рязани перехватили летевший над учреждением квадрокоптер, с помощью которого на территорию режимного учреждения пытались доставить средства связи. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Беспилотников управлял человек, который находился в квартире дома, расположенного напротив СИЗО. Свёрток с тремя телефонами, двумя зарядками, наушниками, сим-картой неизвестного оператора нашли на крыше режимного корпуса.

Сотрудники УФСИН установили, кому предназначалась посылка, проводится проверка.