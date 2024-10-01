Над отбитыми у ВСУ высотками в Угледаре появился российский флаг

Российские флаги появились над первыми отбитыми у ВСУ высотными домами в Угледаре. Видео, на котором российский военнослужащий держит флаг, опубликовал военкор Руденко.

Пока каких-либо подробностей происходящего в городе сегодня Руденко не приводит.

Телеграм-канал «Военная хроника» пишет:

Российские войска подняли флаг над северо-западной частью Угледара. Можно считать, что город взят. Сражение за этот район стало одним из самых тяжёлых в истории СВО, потребовало не только серьёзных ресурсов, но и переосмысления тактики боевых действий.