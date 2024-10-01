Вторник, 1 октября, 2024

Над отбитыми у ВСУ высотками в Угледаре появился российский флаг

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Минобороны РФ

Российские флаги появились над первыми отбитыми у ВСУ высотными домами в Угледаре. Видео, на котором российский военнослужащий держит флаг, опубликовал военкор Руденко.

Пока каких-либо подробностей происходящего в городе сегодня Руденко не приводит. 

Телеграм-канал «Военная хроника» пишет: 

Российские войска подняли флаг над северо-западной частью Угледара. Можно считать, что город взят. Сражение за этот район стало одним из самых тяжёлых в истории СВО, потребовало не только серьёзных ресурсов, но и переосмысления тактики боевых действий. 

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