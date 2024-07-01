Начались съёмки нового сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», в котором играет рязанка

В Москве начались съемки второго сезона популярного проекта ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» (16+). В центре сюжета мелодрамы — обитатели огромного особняка на Рублёвке, но не только те, кто привык к роскоши, но и их многочисленная прислуга. За идеальным фасадом богатого дома кипят интриги и невозможно предсказать, что скрывает каждый из героев. Первый сезон сериал производства Good Story Media вышел на ТНТ в конце февраля, а премьера продолжения планируется уже осенью этого года. В сериале играет актриса из Рязани Ксения Григорьева.

Ксения Григорьева, фото из личного архива актрисы предоставлено пресс-службой ТНТ

По словам Марины Никольской, соавтора сценария и креативного продюсера проекта, действия новых эпизодов будут иметь прямое продолжение первого сезона, практически все герои вернуться в него, а также добавятся и новые интересные персонажи. Некоторые из них уже были анонсированы ранее: Светлана Пермякова сыграет личную помощницу первой жены олигарха Воронцова, а Владимир Селиванов – регионального чиновника. Среди новых героев также актриса Наталья Рудова. Ее героиню – уверенную в себе и беспринципную пиарщицу Жанну Сергей Воронцов нанимает с желанием начать политическую карьеру. Помимо звездных актеров каст пополнили и начинающие актеры и те, кто был отобран среди участников открытого кастинга, которые провели совместно ТНТ и Good Story Media весной. На него откликнулось более 3,5 тысяч человек со всей России и в итоге было выбрано два новых персонажа, которые пополнили штат прислуги Воронцовых.

В новом сезоне будет, как и прежде, 16 серий. Авторы обещают, что накал страстей выйдет на максимум. При этом некоторым актерам пришлось даже пройти специальную подготовку к съемкам. Например, Михаил Сотников учился играть в большой теннис, а Серафима Соловьева тренировалась на боксерском ринге. Но, как отметили сценаристы, боксерские спарринги Серафиме понадобились не для спортивных сцен, а с учетом воплощения сценарных задумок, которые пока держатся в секрете. «Не будем выдавать все тайны, но Серафима Соловьева в новом сезоне, думаю, очень удивит наших зрителей», — говорит Марина Никольская.

Как и создатели, актеры сериала искренне ждали возвращения на съемочную площадку. Вчера на ней собрался практически весь многочисленный каст – на «тарелку» приехали даже те, кто не был занят в съемках в этот день. «Сниматься в продолжении «Бедные смеются, богатые плачут» — это кайф! Хочу еще больше раскрыть в этом сезоне мою героиню Катю, как и для зрителя, так и для себя. Снимаем мы в июле, так что будет жарко во всех смыслах. У нас на первом сезоне сложилась чудесная команда, верю, что второй сезон нас еще больше сплотит и вместе мы сделаем огонь», — говорит исполнительница главной роли Полина Денисова.

— Признаюсь, я соскучился по Михаилу! В новый сезон вступаю с большим трепетом и рвением одновременно. Линия моего персонажа настолько интересно развивается, что есть немало сцен и ситуаций, над которыми придется поработать еще больше, нежели в первый раз, учитывая характер и поведение героя, которого мы создали в первом сезоне. Сценарий нового сезона — еще с более крутыми поворотами и жизненными ситуациями, за что надо отдать должное нашим прекрасным авторам. Зрителей будет ждать неслабый аттракцион!, — добавляет актер Михаил Сотников.

За производство мелодрамы отвечает продакшн Good Story Media. В режиссерские кресла вернулись Владислав Николаев, Анна Лобанова, Наталия Вагонова и Сергей Куваев. Авторская комната также осталась в прежнем составе: Марина Никольская, Алексей Малышев, Анна Борисова, Павел Суитин и Наталия Вагонова.

В ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алена Хмельницкая, Серафима Соловьева, Наталья Рудова, Сергей Ланбамин, Владимир Афанасьев (Нигатив), Владимир Селиванов, Светлана Пермякова, Владислав Ветров, Саша Стоун, Ананке Арейру, Екатерина Стулова, Алина Дулова, Андрей Гальченко, Кирилл «Батишта» Петров, Кристина Строителева, Мария Скорницкая, Арсений Тумановский, Ксения Григрьева, Лилиана Каримова, Мария Дудник, Мария Кротова, Сергей Васин, Мирко Дзаго, Стефан Де Дюфорт, Наташа Чемеричко, Максим Шилов, Екатерина Бежанова, Давид Устименко, Майя Самойлова и другие.