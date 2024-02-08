Актриса из Рязани Ксения Григорьева снялась в новой мелодраме на ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут»

12 февраля в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала производства Good Story Media – «Бедные смеются, богатые плачут» (12+), мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке – его хозяев и многочисленной прислуги. В большом доме бурлит жизнь, бурлят и интриги: сериал полон семейных перипетий, любовных отношений, тайн прошлого и их неожиданных разоблачений, драматических и комедийных ситуаций между богатыми и бедными.

«Бедные смеются, богатые плачут» – это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, но все они максимально точны и правдивы, а часть историй взята из происходящего «здесь и сейчас».

В сериале приняла участие актриса из Рязани Ксения Григорьева. Ксения училась в Школе № 38 в районе Соколовка. Была очень активным ребенком, с детства пробовала себя в различных кружках от каратэ и танцев до астрономии. Наша землячка снималась в реалити-шоу «Солдатки. Спецназ», где служила два месяца в настоящей армии, и одержала победу. Однако это ее дебютный актерский проект на ТНТ.

«Моя героиня — «Гриша», горничная. Девчонка, у которой сложная судьба, но при этом она не перестала верить в чудо и любовь. Веселая, энергичная, мечтательная. Часто попадает в какие-то истории, но старается не унывать и находить выход из них», — рассказывает о своей роли Ксения.

По ее мнению, «Гриша» — собирательный образ многих девушек и женщин, столкнувшихся с обманом и жизненными проблемами, которые учатся проходить через них в одиночку. Многим откликнется этот персонаж. «Бедные смеются, богатые плачут» — это мелодрама, созданная на стыке реальных историй и тонкостей жанра.

«Главная особенность сериала в том, что наши герои очень похожи на нас. Все очень честно, искренне. В этом отличие. На съемках сцен мы реально плакали, не могли остановиться, потому что проживали свои истории. Я вроде героиня сериала, но в то же время «Гриша» — это большая часть меня и моей жизни, с некоторыми изменениями», — считает Ксения.

О родном городе Ксения говорит с большой любовью и трепетом:

«В Рязани большое значение уделяют воспитанию творческих людей, например, у нас проходят ежегодные конкурсы, посвященные Сергею Есенину. Считаю это сильной стороной своего города. Еще, безусловно, душевность, отзывчивость, эмпатичность».