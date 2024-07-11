Четверг, 11 июля, 2024

На жителя Касимовского района завели уголовное дело о присвоении денег

Автор: 7info

Опубликовано

Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

В Касимове по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, предоставленных на основании социального контракта. Подробности сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура Рязанской области провела проверку исполнения законодательства о государственной социальной помощи.

Установлено, что на основании письменного заявления жителю Касимовского района территориальным отделом Управления социальной защиты населения предоставлена государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. рублей на осуществление предпринимательской деятельности.

Однако в нарушение условий контракта отчеты о выполнении обязательств в государственный орган им не предоставлены, что послужило основанием для расторжения договора и возврата полученных денежных средств.

В добровольном порядке требования учреждения мужчиной исполнены не были, денежные средства в бюджет Рязанской области не возвращены.

По данному факту по материалу проверки органом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Назван способ узнать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя

В Рязани водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Рязани группа парней проехала на самокатах по автомобильной дороге

Рязанских учителей пытались заставить искать родителей-должников

Рязанцев возмутило состояние пляжа в Солотче

Бывшему начальнику технадзора Рязанского ГИБДД Денису Суслякову продлили арест до октября 2024 года

«Только сидя за партой, инженером не станешь!» Впечатлениями о «Зелёном саде» поделилась студентка Мария Тарубарова

Рязанская область участвует в интенсиве по развитию беспилотных авиационных систем

Роман Иголкин победил на дополнительном предварительном голосовании рязанского отделения «Единой России»

О состоянии пострадавших в аварии с участием автомобиля скорой помощи рассказали врачи рязанской БСМП

На Рязанскую область надвигается гроза

После вмешательства прокуратуры в Спас-Клепиках отремонтировали детские площадки и открыли доступ к санузлу