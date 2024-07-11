На жителя Касимовского района завели уголовное дело о присвоении денег

В Касимове по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, предоставленных на основании социального контракта. Подробности сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура Рязанской области провела проверку исполнения законодательства о государственной социальной помощи.

Установлено, что на основании письменного заявления жителю Касимовского района территориальным отделом Управления социальной защиты населения предоставлена государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. рублей на осуществление предпринимательской деятельности.

Однако в нарушение условий контракта отчеты о выполнении обязательств в государственный орган им не предоставлены, что послужило основанием для расторжения договора и возврата полученных денежных средств.

В добровольном порядке требования учреждения мужчиной исполнены не были, денежные средства в бюджет Рязанской области не возвращены.

По данному факту по материалу проверки органом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному).