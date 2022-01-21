На жителя Касимова составили административный протокол за отказ надеть маску

В Касимове полицейские составили административный протокол на местного жителя, который отказывался надевать маску в торговом центре «Кротберс», сообщает ИД «Пресса».

Рейд полиции и сотрудников районной администрации прошёл в Касимове 20 января. По словам проверяющих, многие посетители ходили без средства защиты, однако после напоминания надевали их.

Один молодой касимовец категорически отказывался слушать полицейских. В итоге на него составили административный протокол.

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Уточняется, что рейд также прошёл в посёлке Гусь-Железный.