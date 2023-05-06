На Земле началась очередная магнитная буря

Очередная магнитная буря началась на Земле ночью 6 мая, сообщают «Метеоновости».

Эксперты не прогнозировали заметных возмущений геомагнитного поля, но в три часа магнитосфера планеты перешла в слабо возмущённое состояние. После 6 часов регистрировалась уже средняя магнитная буря G2.

По прогнозам, магнитная буря должна прекратиться к полудню, но в следующие два дня она вновь может возобновиться. Причина возмущений — около 20 вспышек на Солнце, три из которых достигли предпоследнего уровня из максимально возможных.