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Суббота, 6 мая, 2023

На Земле началась очередная магнитная буря

Изображение от rawpixel.com на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Очередная магнитная буря началась на Земле ночью 6 мая, сообщают «Метеоновости».

Эксперты не прогнозировали заметных возмущений геомагнитного поля, но в три часа магнитосфера планеты перешла в слабо возмущённое состояние. После 6 часов регистрировалась уже средняя магнитная буря G2.

По прогнозам, магнитная буря должна прекратиться к полудню, но в следующие два дня она вновь может возобновиться. Причина возмущений — около 20 вспышек на Солнце, три из которых достигли предпоследнего уровня из максимально возможных.

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