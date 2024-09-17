Утром 17 сентября на Земле началась мощная магнитная буря, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии.

С 6 часов уровень бури оценивается в 4 по пятибалльной шкале.

После 10 часов пребывания в периферийных областях солнечного плазменного облака, планета всё же оказалась задетой его ядром. Резкий скачок параметров окружающего космического газа был зафиксирован примерно в 01:30 по московскому времени, а наиболее значительные изменения произошли около 4:30 утра. Этот момент был зарегистрирован наземными магнитометрами как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти 4 по 5-балльной шкале).

В настоящий момент событие продолжается, но не должно затянуться надолго, так как основные массы плазмы уже прошли мимо Земли, сообщают учёные.

Сейчас в западном полушарии наблюдаются очень сильные полярные сияния. Практически вся территория Канады, включая южные регионы, а также северные штаты США находятся под авроральным овалом.

В восточном полушарии, включая Россию, зона сияний отсутствует.