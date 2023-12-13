На здании РГУ в Рязани может появиться мемориальная доска профессору Василию Курышеву

Вопрос об установке мемориальной доски основателю и бессменному руководителю Станции наблюдений искусственных спутников Земли Астрономического совета Академии наук СССР, Почетному академику Академии космонавтики, доктору технических наук, профессору Василию Ивановичу Курышеву обсуждался на заседании комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам. Как было сказано, Василий Курышев работал в вузе на протяжении сорока лет, с 1956 по 1996 годы.

Члены комитета одобрили установку мемориальной доски, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также на заседании комитета обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в школе № 1.

По информации представителя управления образования, ремонт подходит к завершению. Выполнены демонтажные работы в полном объеме, ремонт кровли, обустройство световых приямков, монтаж системы отопления и вентиляции, восстановление кирпичной кладки фундамента, оштукатуривание поверхностей.

В настоящее время в здании Мариинской гимназии на 1 этаже ведутся отделочные работы (подготовка поверхностей под покраску), укладка напольной плитки, ремонт туалетных комнат и лестниц. В здании спортзала на 1 этаже выполнены отделочные работы в полном объеме, обустройство полов и перегородок, электромонтажные работы, завершаются работы по обустройству перехода в основное здание учреждения и установка дверных блоков. В помещении спортзала ремонтные работы выполнены в полном объеме.

Срок выполнения работ по контракту продлен до 28.12.2023.