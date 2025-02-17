На защиту мостов в Рязанской области выделили 68 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик обязан будет обеспечить защиту 21 моста и одного путепровода в Рязанской области от незаконных проникновений и вмешательств. В документах к тендеру называются объекты в Клепиковском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Шацком, Шиловском, Кадомском районах, а также в Касимовском, Кораблинском, Ряжском и Сасовском округах.

Первый этап договора планируется начать 5 марта, завершающий — 31 октября. Начальная цена выполнения работ — 68,3 миллионов рублей.