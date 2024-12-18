На заседании Рязанского областного организационного комитета «Победа» обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы

Во вторник, 18 декабря, в региональном правительстве состоялось заседание областного организационного комитета «Победа», в котором принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.

Губернатор Павел Малков подчеркнул важность подготовки к важнейшему событию – 80-летию Великой Победы, и поблагодарил всех, кто занимается сохранением памяти о Великой Отечественной войне и ее Героях.

«Важнейшая историческая дата для всей страны. Никто не должен забыть уроки Великой Отечественной войны, и наша задача – сохранить историческую правду. Работа идет. Направлений много: поддержка ветеранов, просветительская и поисковая деятельность, добровольческая работа. Мероприятия по памятным датам, по событиям военной истории, по патриотическому воспитанию молодежи. 80-летие Великой Победы в каждом муниципалитете нужно провести достойно, на самом высоком уровне. Продумать все: оформление, благоустройство, уборку улиц, реставрацию мемориалов, праздничные программы. И, конечно, очень важна индивидуальная работа с ветеранами, которых нужно окружить максимальной заботой», — сказал Павел Малков.

В ходе обсуждения первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова представила проект плана основных мероприятий, которые пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. Она отметила, что состоится Всероссийская акция «Георгиевская лента», будет реализован патриотический проект «Рязань фронтовая». Кроме того, в следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с Поисковым движением России. Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в г. Касимове, р.п. Шилово и в Александро-Невском.

Поднимались вопросы о сохранении исторического наследия, результатах деятельности «Поискового движения России» в Рязанской области, патриотической работе регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

«Долг каждого из нас – сохранить и передать подрастающему поколению память, отношение к той войне, к нашим предкам, которые отдали свои жизни ради Победы. У нас в регионе уже открыт волонтерский центр 80-летия Победы для оказания максимального внимания ветеранам, труженикам тыла, вдовам. И замечательно, что наша молодежь активно включается в эту работу. Конечно, поддерживаю инициативу губернатора достойно отметить этот юбилей. Сегодня особое внимание уделили развитию регионального проекта Книга Памяти «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.». Недавно вышел 13 том издания, ведется подготовка последующих томов, а также книг о военном наследии муниципальных образований области. Это очень серьезное и значимое направление, наша дань памяти подвигу советского народа», – прокомментировал вице-спикер регионального парламента Николай Макариков.