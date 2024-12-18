На заседании Рязанского областного организационного комитета «Победа» обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы

Во вторник, 18 декабря, в региональном правительстве состоялось заседание областного организационного комитета «Победа», в котором принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.
Губернатор Павел Малков подчеркнул важность подготовки к важнейшему событию – 80-летию Великой Победы, и поблагодарил всех, кто занимается сохранением памяти о Великой Отечественной войне и ее Героях.
В ходе обсуждения первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова представила проект плана основных мероприятий, которые пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. Она отметила, что состоится Всероссийская акция «Георгиевская лента», будет реализован патриотический проект «Рязань фронтовая». Кроме того, в следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с Поисковым движением России. Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в г. Касимове, р.п. Шилово и в Александро-Невском.
Поднимались вопросы о сохранении исторического наследия, результатах деятельности «Поискового движения России» в Рязанской области, патриотической работе регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».