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Четверг, 24 февраля, 2022

На заправке в Хакасии фура вдавила мужчину в автомобиль

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На заправке в Хакасии фура вдавила мужчину в автомобиль

Александр Ильин

23 февраля на одной из заправок Абакана Республики Хакасия фура вдавила 45-летнего мужчину в «Ладу Весту». Запись с камеры видеонаблюдения публикует КП.

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Судя по кадрам, две машины заправлялись на разных колонках. Когда большегруз начал выезжать, мужчина, вероятно, опасаясь, что фура заденет его автомобиль, встал между ним и грузовиком. 

Он постучал по полуприцепу, но водитель не остановился. Фура продолжила движение, вжала мужчину в «Ладу», протащив так несколько метров. 

В результате инцидента пострадавший получил серьёзный ушиб тазобедренного сустава. По факту ДТП полиция начала проверку.

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