На перекрёстке у рязанского гипермаркета «Глобус» вновь образовалась лужа

В Рязани пешеходный переход на перекрестке улицы Большой и Муромского шоссе вновь затопило водой. Фотографию огромной лужи опубликовала рязанка на странице мэра Сорокиной.

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Девушка интересуется, кто и почему подписал приёму участка дороги, если на нём видны очевидные недостатки.

Переход у «Глобуса» начал регулярно тонуть в воде после капитального ремонта перекрестка на Касимовском шоссе. Тогда было принято решение построить дополнительную ливнёвую канализацию за счёт подрядчика. Однако, исходя из фото, проблема ещё не решена.