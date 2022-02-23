0.6 C
Рязань
Среда, 23 февраля, 2022

На перекрёстке у рязанского гипермаркета «Глобус» вновь образовалась лужа

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На перекрёстке у рязанского гипермаркета «Глобус» вновь образовалась лужа

Александр Ильин
Фото: Оксана Волынцева

В Рязани пешеходный переход на перекрестке улицы Большой и Муромского шоссе вновь затопило водой. Фотографию огромной лужи опубликовала рязанка на странице мэра Сорокиной. 

- Реклама -

Девушка интересуется, кто и почему подписал приёму участка дороги, если на нём видны очевидные недостатки. 

Переход у «Глобуса» начал регулярно тонуть в воде после капитального ремонта перекрестка на Касимовском шоссе. Тогда было принято решение построить дополнительную ливнёвую канализацию за счёт подрядчика. Однако, исходя из фото, проблема ещё не решена. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяФК «Рязань» заявил двух игроков
Комментарии для сайта Cackle
spot_img