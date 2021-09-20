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Понедельник, 20 сентября, 2021
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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 8 тонн мяса

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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 8 тонн мяса

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В Рязани продолжают работать ярмарки выходного дня. Итог ярмарок, прошедших 18 сентября, подвел региональный Минсельхоз.

Торговлю осуществляли 182 предпринимателя. У них рязанцы приобрели 8,5 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 6,4 т молока, 5,3 т хлеба, 0,8 т мёда, 0,8 т живой рыбы, 10,6 т картофеля, 3,4 т овощей, 3 т яблок и груш, 0,4 т малины.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 25 сентября на площадках, расположенных в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».

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