На XIV Всероссийских юношеских играх боевых искусств спортсмены рязанского «Юпитера» завоевали 13 призовых мест

В Анапе в спортивном комплексе «Витязь» прошли XIV Всероссийские юношеские игры боевых искусств. За награды по двадцати трем видам спорта боролись около пяти тысяч спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет, в том числе воспитанники рязанской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

11–14 сентября рязанцы приняли участие в соревнованиях по джиу-джитсу в возрастной группе спортсменов 2007–2008 годов рождения, завоевав в общей сложности тринадцать медалей.

Победители и призеры соревнований:

файтинг

1 место — Клюев Егор 42 кг (тренеры Терехин В.А., Мальцев С. А.)

1 место — Кирдянов Сергей 50 кг (тренер Сытник М.П.)

1 место — Муратов Александр 55 кг (тренер Сытник М.П., Скворцов А.А.)

2 место — Паркаев Олег 42 кг (тренеры Терехин В.А., Левин К.А.)

2 место — Кирдянов Матвей 50 кг (тренер Сытник М.П.)

3 место — Аверин Артём 55 кг (тренеры Левин К.А., Левин М.А.)

3 место — Скорин роман 60 кг (тренеры Сытник М.П., Скворцов А.А.)

не-ваза:

2 место — Паркаев Олег 42 кг (тренеры Терехин В.А., Левин К.А.)

2 место — Межоннов Павел 66 кг (тренеры Левин К., Левин М.)

2 место — Гончарик Ульяна 48 кг (тренеры Левин К., Левин М.)

3 место — Есаков Иван 55 кг (тренеры Левин К., Левин М.)

3 место — Купырев Егор 66 кг (тренеры Левин К., Левин М.)

3 место — Кобец Эллада 48 кг (тренеры Левин К., Калина И.Л.).