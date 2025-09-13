На выборах в Рязанской области работают более 3,5 тысяч наблюдателей

На избирательных участках Рязанской области за легитимностью выборного процесса следят 3797 наблюдателей, более половины их них подготовлены Общественной палатой региона.

Наблюдатели присутствуют на каждом избирательном участке. Их задача – контроль за ходом голосования и соблюдением избирательных прав граждан. В состав наблюдателей вошли представители партий, кандидатов, бюджетной сферы и муниципальных предприятий, общественных организаций, участники СВО и члены их семей, студенты, пенсионеры, ветераны труда, многодетные родители, сельские старосты, волонтеры. Они прошли обучение в рамках семинаров, организованных Общественной палатой Рязанской области.

В дни голосования на базе библиотеки имени Горького работает Центр общественного наблюдения за выборами. Регулярно проходят пресс-сессии с участием представителей общественных организаций, региональных электоральных экспертов. Кроме того, осуществляется видеомониторинг избирательных участков, благодаря которому в режиме реального времени отслеживается ход голосования.

Наблюдатели, которые работают на каждом из 963 избирательных участков, делятся фотографиями и новостями на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32