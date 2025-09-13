Суббота, 13 сентября, 2025
На выборах в Рязанской области работают более 3,5 тысяч наблюдателей

Анастасия Мериакри

На избирательных участках Рязанской области за легитимностью выборного процесса следят 3797 наблюдателей, более половины их них подготовлены Общественной палатой региона.

Наблюдатели присутствуют на каждом избирательном участке. Их задача – контроль за ходом голосования и соблюдением избирательных прав граждан. В состав наблюдателей вошли представители партий, кандидатов, бюджетной сферы и муниципальных предприятий, общественных организаций, участники СВО и члены их семей, студенты, пенсионеры, ветераны труда, многодетные родители, сельские старосты, волонтеры. Они прошли обучение в рамках семинаров, организованных Общественной палатой Рязанской области.

В дни голосования на базе библиотеки имени Горького работает Центр общественного наблюдения за выборами. Регулярно проходят пресс-сессии с участием представителей общественных организаций, региональных электоральных экспертов. Кроме того, осуществляется видеомониторинг избирательных участков, благодаря которому в режиме реального времени отслеживается ход голосования.

Наблюдатели, которые работают на каждом из 963 избирательных участков, делятся фотографиями и новостями на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32

Последние новости

Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на судебных приставов и реже на лекарственное обеспечение

С начала 2025 года рязанцы подали в прокуратуру 2 тысячи жалоб на деятельность судебных приставов.
Новости России

«ЭГ»: осужденного за изнасилование актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Советский актер Алексей Черствов, который известен по роли Алеши...
Культура и события

Прогулка «Секрет любви» в честь Петра и Февронии Муромских пройдет в Рязани

Участники побывают в Троицком монастыре, его храмах, в том числе и в надвратной церкви.
Общество

Благоустройство Черезовских прудов на 2026 год обсудили в Рязани

Собравшиеся обсудили предложения по дальнейшему развитию территории, а также текущие работы по благоустройству и сроки их завершения.
Общество

Магнитная буря 5 уровня накроет Землю в ближайшие дни, недомогание может ощущаться в течение недели

Магнитные бури придут уже сегодня и продлятся до 19 сентября.
Культура и события

Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход»

Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся
Происшествия

В рязанской электричке обнаружили труп мужчины

Смерть констатировали врачи, которые приехали на вызов.
Власть и политика

«Я там, где нужно сейчас быть»: Анна Рослякова прервала молчание в соцсетях после ухода из правительства Рязанской области

Рослякова отметила, что в Луганск невозможно не влюбиться. По ее словам, это сильный, несломленный, преображающийся, тихий и яркий город.