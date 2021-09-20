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Понедельник, 20 сентября, 2021
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На выборах одномандатников в Рязанской области лидируют Красов и Хубезов

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На выборах одномандатников в Рязанской области лидируют Красов и Хубезов

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На выборах в Госдуму по одномандатным округам в рязанской области лидируют представители «Единой России» Андрей Красов и Дмитрий Хубезов.

В округе № 156 после обработки 29,08% избирательных протоколов Красов набирает 35,46% голосов. На втором месте представитель КПРФ Олег Струков — 14,72%, на третьем с 12,6% голосов Александр Аверин, кандидат от партии «Справедливая Россия — за правду».

В округе № 157 после обработки 24,47% протоколов у Хубезова 48,9%, у коммуниста Евгения Морозова — 14,47%, у представителя ЛДПР, депутата Госдумы Александра Шерина — 13,88%.

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