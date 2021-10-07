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Четверг, 7 октября, 2021
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На восьми улицах рязани отключили холодную воду

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На восьми улицах рязани отключили холодную воду
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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Без холодной воды в Рязани в четверг 7 октября остались 8 улиц. Об этом сообщила городская администрация.

Причина отключения — аварии на водопроводе. Специалисты водоканала приступили к их устранению утром.

На время проведения работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Есенина, дом 72/2, улица Ленина, дом 5а, дом 13а, дом 19а, улица Радищева, дом 10, дом 12, улица Введенская, дом 67 (до 14.00);
  • улица Соколовская, дом 9 (до 17.00);
  • улица Крупской, дом 1/13, дом 3 корп. 2, улица Юбилейная, дом 9, дом 10, дом 10в, дом 11, дом 12 (до 17.30);
  • улица Кальная, дом 37 (до 17.00).

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