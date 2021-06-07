На восьми улицах Рязани на день отключат холодную воду

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Жители нескольких рязанских улиц останутся на день без холодной воды. Причина – авария на водопроводе, сообщает пресс-служба мэрии.

Устранять её будут с 9.00 до 22.00. На это время без воды останутся следующие адреса:

улица 1-й Озерный переулок, улица 2-й Озерный переулок, улица 3-й Озерный переулок, улица 4-й Озерный переулок, улица 5-й Озерный переулок, улица Преображенская, улица Семчин Лоск, улица Трехреченская.

Также, по сообщению городской администрации, по ряду адресов подача воды будет снижена. В списке — улица Семчинская, улица Княжье Поле, улица Митин Лоск, пос. Семчино (улица Свободы, улица Колхозная, улица Школьная, улица Советская), микрорайон Недостоево (улица Сельских Строителей), деревня Недостоево (улица Призаводская, улица Школьная, улица Садовая, улица Новостройка).