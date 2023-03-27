На вокзале Рязань-2 пассажирам стало удобнее ориентироваться

На вокзале Рязань-2 рядом с пригородными кассами установили новый видеотерминал с сенсорным экраном. Теперь получать справочную информацию стало удобнее.

Пассажиры могут оперативно получить ответ на любой вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса.

Можно воспользоваться справочной системой самостоятельно через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, а можно связаться с оператором по видеосвязи.

Специалисты cаll-центра могут дать подробную консультацию в режиме реального времени на русском, английском и китайском языках.

Пассажиры с нарушениями слуха могут совершить видеозвонок сурдопереводчику.

Сервис работает круглосуточно.