Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

На вокзале Рязань-2 пассажирам стало удобнее ориентироваться

На главнуюНовости Рязани

На вокзале Рязань-2 рядом с пригородными кассами установили новый видеотерминал с сенсорным экраном. Теперь получать справочную информацию стало удобнее.

Пассажиры могут оперативно получить ответ на любой вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса.

Можно воспользоваться справочной системой самостоятельно через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, а можно связаться с оператором по видеосвязи.

Специалисты cаll-центра могут дать подробную консультацию в режиме реального времени на русском, английском и китайском языках.

Пассажиры с нарушениями слуха могут совершить видеозвонок сурдопереводчику.

Сервис работает круглосуточно.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации