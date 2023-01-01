На военную службу в России в рамках осеннего призыва заступили 120 тысяч человек

В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, – пишет РИА Новости.

В Вооружённые силы, воинские формирования и органы минувшей осенью для прохождения военной службы по призыву направлено 120 тысяч человек в соответствии с указом главы государства от 30 сентября 2022 года.

Перед отправкой к местам прохождения службы новобранцев обеспечили повседневной формой одежды: для ВМФ — чёрного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами и несессерами, – отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что призванных на военную службу граждан не привлекают к участию в спецоперации, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В воинских перевозках задействовали 14 рейсов самолётов авиации Вооружённых сил, 6 воинских эшелонов, 156 рейсов гражданской авиации, свыше 2 тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автомобильный транспорт воинских частей.

Отмечается, что в научные и научно-производственные роты направлено около 450 человек, а в спортивные роты – около 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.